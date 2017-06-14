Olimpiyat ve Dünya Şampiyonu Milli Güreşçi Taha Akgül, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Sporcu Komisyonu Başkanı oldu.

Olimpiyat ve Dünya Şampiyonu Milli Güreşçi Taha Akgül, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Sporcu Komisyonu Başkanı oldu.

Taha Akgül'ün başkanlığında 69 üye ile faaliyet gösterecek Sporcu Komisyonunun üyeleri, her Olimpik federasyonun TMOK Sporcu Komisyonu yönetmeliği kriterlerine uygun 1 kadın 1 erkek sporcu önermesi ile seçiliyor. Türkiye Güreş Federasyonu ise sporcu olarak 2016 Rio Olimpiyatlarında Türkiye'nin tek altın madalyasını kazanan sporcumuz Taha Akgül'ü önerdi. TMOK üyeleri tarafından yapılan seçmelerde Taha Akgül oybirliğiyle sporcu komisyonu başkanı seçildi.



AYDIN: "MİNDERDE GÖSTERDİĞİ ÜSTÜN BAŞARIYI BURADA DA GÖSTERECEKTİR"

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, "Bugün güreş altın çağını yaşıyor. Sporcumuz Taha Akgül'de bu çağın en önemli başrol oyuncularından birisi. Ben hem güreş camiası adına hem de başkanı olarak TMOK Sporcu Komisyonu Başkanlığına seçilen sporcumuz Taha Akgül'ü can-ı gönülden kutluyorum. Bir güreş ailesi mensubunun böylesi önemli bir göreve getirilmesinden de son derece gurur duyduk. Eminim ki Taha bu görevini de Allah'ın yardımı ile layıkıyla yerine getirecektir. Minderde gösterdiği üstün başarıyı bu görevinde de sağlayacaktır" dedi.



ERDENER: "GENÇ SPORCULARI EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL EDECEK"

Taha Akgül'ün TMOK Sporcu Komisyonu Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi olması ile ilgili açıklamada bulunan TMOK Başkanı ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Asbaşkanı Prof. Dr. Uğur Erdener, "Olimpiyat altın madalyası sahibi üstün bir sporcu olarak, Taha Akgül'ün bu önemli görevinde de başarılı olacağına ve genç sporcuları en iyi şekilde temsil ve motive edeceğine inanıyorum. Taha'nın 2021 yılına kadar sürecek olan görev süresi içerisinde, ulusal spor federasyonlarımızın da kendi bünyelerinde Sporcu Komisyonları kurmaları ve bu Komisyonların karar alma sürecine dahil edilmeleri için gayret göstermesini, bu komisyonlar yanında başka ülke, kıtasal veya uluslararası spor kurumlarının Sporcu Komisyonları ile iletişim ve iş birliği içinde olmasını, sporcu ihtiyaçlarının her seviyede dile getirilmesi konusunda katkı sağlayacağına inanıyorum. Taha'ya tüm sporcularımız adına TMOK'ta böyle bir görev verilmesinin diğer tüm kurumlara da örnek teşkil etmesini umuyorum ve yeni görevi dolayısıyla kendisini kutluyorum" ifadelerini kullandı.



AKGÜL "SPORCULARIN BEKLENTİLERİNE ÇÖZÜM BULACAĞIM"

Taha Akgül ise, "Faaliyetlerinin odak merkezinde sporcuların yer aldığı bir kurumda Sporcu Komisyonu Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmekten gurur ve mutluluk duydum. Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nin kuruluşundan bugüne sporculara olan desteğini ve Türkiye'de Olimpik sporların ve kültürün yaygınlaşması için gösterdiği gayreti yakından biliyorum. TMOK'taki görevimde kuruma bu çalışmalarında ilk elden katkı sunacak olmak benim için çok değerli. Bu sayede genç sporcuların tüm ihtiyaç ve beklentilerini direkt olarak TMOK nezdinde dile getirebilecek ve çözüm geliştirmek için yürütülecek çalışmalarda aktif rol alabileceğim. Bu imkanın onların gelişimine ve ülkemizi uluslararası alanda daha iyi temsil etmelerine önemli katkılar sunacağına inanıyorum" açıklamasında bulundu.

