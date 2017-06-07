TL ile ihracatta dev artış

2017 yılının ilk dört ayında TL ile ihracat yüzde 127 arttı. TL'nin ihracat içindeki payı bu dönemde yüzde 9,6 ile rekor seviyeye ulaştı.

2017 yılının ilk dört ayında TL ile ihracat yüzde 127 arttı. TL'nin ihracat içindeki payı bu dönemde yüzde 9,6 ile rekor seviyeye ulaştı.

Türkiye İhracatçılar Meclisinden (TİM) yapılan açıklamaya göre; dış ticarette Türk Lirasının kullanımının her geçen yıl arttığına dikkat çekildi. Geçen 10 yıl içinde TL'nin dış ticaretteki payının yüzde 1 seviyelerinden yüzde 6,5 düzeyine yükseldi. İlk dört ayda TL ile ihracat yüzde 127 artış kaydetti. Böylelikle, TL'nin ihracat içindeki payı bu dönemde yüzde 9,6 ile rekor seviyeye ulaştı.

TL ile ihracata en büyük katkı mücevherden

Verilere göre, 2017 yılında TL ile ihracata en büyük katkı mücevher sektöründen yapıldı. TL kullanılarak yapılan ihracattaki artışın önemli bir kısmını tek başına mücevher sektörü gerçekleştirdi. Bunun yanı sıra, hububat, tekstil, hazır giyim ve otomotiv ihracatında da TL'nin kullanımının arttı. Yine aynı dönemde ihracatçılar, TL karşılığında 179 ülkeye ihracat gerçekleştirirken, TL ile ihracatın en fazla artış gösterdiği ülkeler Irak ve Birleşik Arap Emirlikleri oldu. Bu ülkelerin ardından, Rusya, Çin ve İsrail gibi ülkelere de TL kullanılarak yapılan ihracat artış gösterdi.

