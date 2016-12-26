26.12.2016 17:28 TKÜUGD Sorumlusu Cevizci, Halep'i anlattı

TKÜUGD Suriye Medya Sorumlusu Tarık Sülo Cevizci, Tokat Gazi Osman Paşa Üniversitesi Öğrenci Konseyi'nin tertip ettiği 'Halep' konulu söyleşiye konuşmacı olarak katıldı. TKÜUGD Suriye Medya Sorumlusu Tarık Sülo Cevizci, Tokat Gazi Osman Paşa Üniversitesi Öğrenci Konseyi'nin tertip ettiği "Halep" konulu söyleşiye konuşmacı olarak katıldı.



Türkçe Konuşan Ülkeler Uluslararası Gazeteciler Derneği(TKÜUGD) Tarık Sülo Cevizci, Tokat Gazi Osman Paşa Üniversitesi Öğrenci Konseyinin tertip ettiği Halep konulu söyleşiye konuşmacı olarak katıldı. Tokat Gazi Osman Paşa Üniversitesi Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonu'nda gerçekleşen söyleşiye geniş katılım sağlandı. Tarık Sülo Cevizci Suriye ve Halep'de yaşanan son gelişmeler ve Türkmenlerin durumu hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

