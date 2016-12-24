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TKÜUGD: 'DEAŞ medya savaşı yürütüyor'
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TKÜUGD: 'DEAŞ medya savaşı yürütüyor'

Türkçe Konuşan Ülkeler Uluslar arası Gazeteciler Derneği Ortadoğu medya takip masası Sosyal Medya ağlarında sürdürülen terör propagandası ile ilgili çalışmasını yayınladı.

Türkçe Konuşan Ülkeler Uluslar arası Gazeteciler Derneği Ortadoğu medya takip masası Sosyal Medya ağlarında sürdürülen terör propagandası ile ilgili çalışmasını yayınladı.

Dernek Başkanı Güngör Yavuzaslan tarafından yayınlanan çalışmada DEAŞ, PKK, DHKP-C ve FETÖ gibi terör örgütlerinin kara propagandası ve kaynaklarını açıklandı. Konuyla ilgili açıklama yapan Yavuzaslan, "DEAŞ'ın sosyal medya yapılanması en fazla sosyal medyayı kullanıyor. Örgütün dünya genelinde 5 bine yakın sosyal medya hesabı var. Bunların 100'e yakını profesyonel militanlar tarafından yönetilen hesaplar. Bu sosyal ağ, terör örgütünün hem propaganda aracı hem de militan devşirme aracı olarak etkin kullanılıyor. Hatta sözde biatlar bile bu sosyal ağlar üzerinden yapılıyor" dedi.

DEAŞ'ın medya propagandası için profosyonel destek aldığını ifade eden Yavuzaslan, "DAEŞ'in propaganda videoları sosyal medya ağlarında aktif hesaplarında Arapçadır ve ağırlıklı olarak telegram kullanmaktadır. Örgüt bünyesinde bulunan batılı militanların alt yapısı ve eğitimlerini bu amaçla kullanıyor. Örgütün 'Halife Ordusunun Oğulları' isminde bir hacker gurubu da bulunmaktadır. Grup 20 bin 000'den fazla bireysel, 250'den fazla grup, 5 binden fazla da kişisel sosyal medya hesabını kontrol altına tutmakta. Örgüt sosyal medyada Arapça ve İngilizce'yi en fazla kullanırken bunları Türkçe hesaplar takip ediyor" diye konuştu.

DEAŞ, PKK, DHKP-C ve FETÖ gibi terör örgütlerinin medya üzerinden yaptığı kara propagandaya karşı güçlü ve profesyonel tedbirlerin alınması gerektiğini de kaydeden Yavuzaslan, "DEAŞ'ın en fazla gündeme gelen infaz videoları ile ilgili stüdyo çekimi iddiaları önceden açıklandı. Irak ve Suriye'de örgütün kontrolündeki yerlerde bu çekimlerin yapılması teknik olarak zor görünse de örgüt batılı destekçilerinden bu konuda destek almaktadır. Bunu örgütten kaçan militanları çoğu kez itiraf ettiler. DEAŞ'ın terör örgütü olarak bir medya yapılanması var ve binlerce dolar harcıyor" şeklinde konuştu.
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