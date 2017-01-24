TKP/ML-TİKKO üyesi 10 kişiye tutuklama

Tunceli Valiliği, TKP/ML-TİKKO'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 kişinin tutuklandığını bildirdi.

Tunceli Valiliği, TKP/ML-TİKKO'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 kişinin tutuklandığını bildirdi.

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, "Tunceli İl Jandarma Komutanlığınca, ilimiz merkezli TKP/ML-TİKKO terör örgütüne yönelik başlatılan operasyon kapsamında İstanbul'da 3, Hozat'ta 3, Çemişgezek'te 2, Ovacık'ta 2 olmak üzere toplam 10 şahıs gözaltına alınmıştı. Şahıslar çıkarıldıkları mahkemece 'Silahlı terör örgütüne üye olma', 'Terör örgütüne eleman temin etme' ve 'Örgüte finansman sağlamak" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir" denildi.

(Ercan Topaç / İHA)