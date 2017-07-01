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Titi, Bursaspor'da
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Titi, Bursaspor'da

Bursaspor, geçtiğimiz sezon Kasımpaşa forması giyen Brezilyalı savunma oyuncusu Cristian Chagas Tarouco'yu (Titi) kadrosuna kattı.

Bursaspor, geçtiğimiz sezon Kasımpaşa forması giyen Brezilyalı savunma oyuncusu Cristian Chagas Tarouco'yu (Titi) kadrosuna kattı.
Yeşil-beyazlılar, Brezilyalı stoper Titi'yi kadrosuna kattı. Bursaspor'un resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Brezilya'lı savunma oyuncusu Cristian Chagas Tarouco (Titi) ile her konuda anlaşma sağlanmıştır. Başarılı savunma oyuncusu Titi yapılacak sağlık kontrollerinin ardından kendisini 3 yıllığına Bursaspor'lu yapacak olan resmi sözleşmeyi imzalayacaktır" denildi.
(Ahmet Faruk Çabuk/İHA)

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