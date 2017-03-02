Titanic'in çanı ve Hitler'in yatının penceresi Samsun'da

Dünyanın en ünlü gemisi Titanic'in çanı ve Nazi Almanyası lideri Adolf Hitler'in yatının pencereleri Samsun'da bir antika koleksiyoncusunun ofisinde bulunuyor.

Dünyanın en ünlü gemisi Titanic'in çanı ve Nazi Almanyası lideri Adolf Hitler'in yatının pencereleri Samsun'da bir antika koleksiyoncusunun ofisinde bulunuyor.

Kendi zamanın en büyük buharlı yolcu gemisi olma özelliğini taşıyan Titanic, 14 Nisan 1912'de buz dağına çarparak batmıştı. Geminin batması sonucunda bin 514 kişi hayatını kaybetmişti. Geminin enkazı ise 1985 yılında bulunmuştu. Batan ünlü gemide bulunan 'çan', Samsun'da bir denizcilik firmasında çalışan antika meraklısı tarafından yıllar Rusya'dan satın alınarak Türkiye'ye getirildi. Antikaya olan merakını çocukluktan beri koruduğunu belirten koleksiyoncu Tuncer Üçüncüoğlu, 9 sene önce de İzmir'de hurdaya ayrılan Almanların ünlü lidere Adolf Hitler'in Regina Maris isimli gemisinde bulunan pencereleri de alarak ofisinin pencereleriyle değiştirdi.



"BENİM OFİSİMİN BİR EŞİ DAHA YOK"

Ofisini tarihi eserler ve antikalarla donatan Tuncer Üçüncüoğlu, "30 senedir antikaları satın alıyorum ve ofisimde bulunduruyorum. Bu antikalar hepsi bir anda olmadı. Ofisimin penceresi plastikti. Adolf Hitler'in Regina Maris yatının pencerelerini aldıktan sonra plastik pencerelerin yerine onları taktım. Türkiye'de denizcilik ofislerine baktığınızda benim ofisimin bir eşi daha yok. Ofisimde mesela tahta dümen dolabı var. 150-200 sene önce gemilerin dümeninde kullanılıyordu. Şimdi her şey otomatik yapılıyor. Çok eski gemilerde kullanılan dev pusula da ofisimde bulunuyor ve hala çalışır durumda. Şimdi ise çok küçük pusulalar var. Ayıca Titanic Gemisi'nden çıkartılan çan da bende bulunuyor" dedi.



"ANTİKA MERAKI ÇOK PAHALI BİR ZEVK"

Böyle eşi benzeri görülmeyen eserlerin sahibi olmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Üçüncüoğlu, "Antika zevki çok pahalı bir zevk. Ofisimdeki antikaların toplam değeri 60 bin doların üzerinde. Elimdeki en pahalı antika 200 senelik dev gemi pusulası. 15 bin dolar değerinde. Titanic çanının değeri 5 bin dolar. Hitler'in yatının 4 penceresi 10 bin dolar değerinde. Gemilerin sancak ve iskelesinde bulunan aydınlatmalardan da var ofisimde. Ayrıca eski haberleşme telefonu, gemi kornası, dürbün gibi antikalar da var. Benden bu eserleri isteyen olursa vermem ama benden sonra ne olur bilemem. Adolf Hitler'in Regina Maris adlı yatı, bundan 9 sene önce İzmir'de hurdaya çıkartıldı. Yat söküldü. Bana haber gelince ben de oradan aldım. Titanic'in çanını da yurt dışından Rusya'dan aldım. Çanı alalı 20 sene oldu" diye konuştu.

(Erdi Demür/İHA)