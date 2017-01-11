11.01.2017 12:21 Tiryakioğlu, saldırıyı kınadı

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne yönelik gerçekleştirilen saldırıyı kınayarak, olaya anında müdahalede bulunarak olası bir faciayı önleyen polisleri kutladı. Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne yönelik gerçekleştirilen saldırıyı kınayarak, olaya anında müdahalede bulunarak olası bir faciayı önleyen polisleri kutladı.



GTB Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne düzenlenen hain saldırıyı kınadığını belirterek, Gaziantep halkına ve emniyet teşkilatına geçmiş olsun dileklerinde bulundu.



Emniyet Müdürlüğüne düzenlenen menfur saldırı esnasında yaralanan polis memuruna acil şifa temennisinde bulunan Tiryakioğlu, "Gazi şehrimize ve tüm emniyet teşkilatımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Dün yaşanan hain saldırı, polisimizin sorumluluk bilinci içerisinde ve teyakkuz halinde bulunmasından dolayı üzücü hadiselere sebebiyet vermeden bertaraf edilmiştir. Olası bir faciayı engelleyen polislerimizi, Gaziantep Valimizi ve İl Emniyet Müdürümüzü kutluyorum. Ulusal güvenliğimizi tehdit ederek iç huzurumuzu ve istikrarımızı bozmak isteyen terör odakları ve onların karanlık uzantıları şunu iyi bilmelidir ki, milli birlik ve beraberlik ruhuyla birbirine kenetlenen aziz milletimiz ülkemiz üzerinde oynanmak istenen kirli oyunlara asla müsaade etmeyecektir" ifadeleri kullandı.



'Şehrin marka değerlerine zarar vermeyelim'



Açıklamasında, müessif olaylar karşısında toplumun tüm kesimlerine önemli görevler düştüğünü de anımsatan Tiryakioğlu, "Yetkili makamlar tarafından doğruluğu teyit edilmeyen ve kaynağı bilinmeyen paylaşımlar özellikle sosyal medyada büyük bilgi kirliliğine neden olmakta. Mesnetsiz paylaşımların şehrimizin imajına ve marka değerine zarar vermemesi için toplumumuzun tüm kesimlerini sağduyulu ve temkinli hareket etmeye davet ediyorum "ifadelerine yer verdi.

