09.01.2017 11:42 Tiryakioğlu Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, toplumun doğru ve tarafsız bir şekilde bilgilendirilmesi için fedakârca çalışan gazetecilerin meşakkatli bir görev üstlendiklerini söyledi. Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, toplumun doğru ve tarafsız bir şekilde bilgilendirilmesi için fedakârca çalışan gazetecilerin meşakkatli bir görev üstlendiklerini söyledi.



GTB Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, basın mensuplarına ekonomik ve sosyal haklar sağlayan 10 Ocak 1961 tarihli yasanın "Çalışan Gazeteciler Günü " olarak kutlanmasının 56. yıl dönümü nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.



Demokrasinin vazgeçilmez yapı taşları arasında yer alan basının, iletişim ve haber alma özgürlüğünün en etkili aracı olduğunu belirten Tiryakioğlu, "Kamuoyunu basın meslek kuralları çerçevesinde doğru, tarafsız ve ilkeli bir şekilde bilgilendiren gazeteciler yaşadıkları toplumlarda önemli bir misyon ve sorumluluk üstlenmektedirler. Mesleklerini mesai mefhumu gözetmeksizin, gece-gündüz demeden zor şartlarda büyük bir fedakârlık içerisinde yerine getiren basın mensuplarımız aynı zamanda yaşadıkları şehirlerin ekonomik kalkınmasına ve tanıtımına da katkı sunmaktadırlar. Böylesine meşakkatli ve toplum için büyük ehemmiyet taşıyan bir görevi özveriyle yürüten tüm medya çalışanlarımıza müteşekkir olduğumuzu belirtmek isterim. Temennimiz gazetecilerin hayatlarını hak ettikleri uluslararası standartlarda yaşamaları ve ihtiyaç duydukları sosyal haklara kavuşmasıdır. Bu vesileyle ülkemizin milli birlik ve beraberliğini ön planda tutarak, sorumluluk bilinci içerisinde mesleklerini icra eden tüm basın çalışanlarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutlar, meslek hayatlarında başarı dolu nice yıllar dilerim" ifadelerini kullandı.



Tiryakioğlu, ayrıca görevleri başında yaşamlarını kaybeden tüm basın çalışanlarını da rahmet ve minnetle yad ettiklerini de açıklamalarına ekledi.

