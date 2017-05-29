Tırmanış yaparken ölen kadın 6 yıldır tırmanıyormuş

İzmir'in Buca ilçesinde, tırmanış yaptığı sırada dengesini kaybedip yaklaşık 10 metreden düşerek hayatını kaybeden Leyla Kara'nın 6 yıldır tırmanış sporu yaptığı öğrenildi.

İzmir'in Buca ilçesinde, tırmanış yaptığı sırada dengesini kaybedip yaklaşık 10 metreden düşerek hayatını kaybeden Leyla Kara'nın 6 yıldır tırmanış sporu yaptığı öğrenildi.

İzmir'in Buca ilçesine bağlı Kaynaklar Mahallesi'nde bulunan tırmanış alanında arkadaşlarıyla birlikte tırmanan ve fotoğraf çekmek isterken yaklaşık 10 metreden düşerek hayatını kaybeden 33 yaşındaki Leyla Kara'nın ailesi tarafından İzmir Adli Tıp Kurumu morgundan alındı. Genç kadının cenazesini babası Hüseyin Kara, ağabeyi Hasan Kara, dayısı Mehmet Ergin ve yakınları almaya geldi. Cenazeyi almaya gelen dayı Ergin, yeğeninin doğa aşığı bir sporcu olduğunu ve tırmanış sporuyla 6 yıldır uğraştığını söyledi. Ergin, adli tıp kurumu önünde yaptığı açıklamada, "Arkadaş grubuyla 5-6 yıldır sürekli tırmanış yapardı. Tırmanış sırasında 10 metre yükseklikten dengesini kaybedip önce bir kayanın üzerine düşmüş. Nedenini şu an bizde bilmiyoruz. Daha sonra da yere düşmüş. Arkadaşları jandarmaya sağlık ekiplerine haber vermiş. Kamp grubunda doktor arkadaşı ilk müdahaleyi yapmış. Sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etmiş fakat nabız alamamışlar. Sporu çok seven biriydi. 5 kardeşi vardı. Öyle ki kardeşlerini bile götürürdü. Kendi ruhundaki spor aşkını onlara da aşılamak isterdi. Kaybettiğimiz için üzgünüz. Gencecikti daha" dedi.

İzmir Adnan Menderes Havalimanında bir şirkette çalışan ve bekar olduğu öğrenilen Leyla Kara ikindi namazını müteakip Gaziemir ilçesi İsyan Camii'nde son yolculuğuna uğurlanacak.

(Abdülaziz Baydilli - Sinan Yeniçeri /İHA)