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Tırlar Halepliler için yola çıktı
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Tırlar Halepliler için yola çıktı

Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, AK Parti Mamak İlçe Başkanlığı tarafından organize edilen 'Her evden Halep'e bir battaniye' yardım kampanyası çerçevesinde toplanan yardımları uğurlama törenine katıldı.

Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, AK Parti Mamak İlçe Başkanlığı tarafından organize edilen 'Her evden Halep'e bir battaniye' yardım kampanyası çerçevesinde toplanan yardımları uğurlama törenine katıldı.

Suriye'de yaşanan büyük insanlık dramına kayıtsız kalamayan AK Parti Mamak Sosyal Politikalar Başkanlığı tarafından toplanan 5 tır yardım malzemesi, soğuk kış günlerinde Suriyeli mültecilere ulaştırılmak üzere yola çıktı. Türkiye'nin her zaman mazlum milletlerin yanında olduğunu dile getiren Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, "Suriye'de büyük bir insanlık dramı yaşanıyor. Bu coğrafya maalesef bir takım vicdansız hesaplara sahne oluyor. Bu aziz millet işte bu hesaplaşmalarda mağdur edilen mazlumların yanında onların acısını paylaşıyor, derdiyle dertleniyor" dedi.

AK Parti Mamak İlçe Başkanı Muhammet Abdullah Özer de, "Toplanan yardımların tamamı Mamaklı üyelerimizden gelen yardımlardan oluşuyor" diye konuştu.

Toplam 5 tır dolusu yardım malzemesi içerisinde 900 baza yatak, 7 bin 500 battaniye, 190 yorgan ve 950 yastık bulunuyor. Toplanan yardımlar Hatay'ın Altınözü İlçe Sosyal Yardımlaşma Vakfına teslim edilerek, mültecilere ulaştırılması sağlanacak.
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