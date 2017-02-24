Tırın üzerindeki otomobili böyle çaldı

İstanbul Maltepe'de bir hırsız, tır üzerinde otomotiv bayisi önüne getirilen sıfır otomobili çalışanların bir anlık dalgınlığından yararlanarak çaldı. Araçla kayıplara karışan hırsızın yakalanması için çalışma başlatılırken, hırsızlık anı kameralara yansıdı.

İstanbul Maltepe'de bir hırsız, tır üzerinde otomotiv bayisi önüne getirilen sıfır otomobili çalışanların bir anlık dalgınlığından yararlanarak çaldı. Araçla kayıplara karışan hırsızın yakalanması için çalışma başlatılırken, hırsızlık anı kameralara yansıdı.

Olay, önceki akşam Maltepe'de bir otomotiv bayisi önünde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, bayi önüne tır üzerinde getirilen sıfır araçlar çalışanlar tarafından sırayla tırdan indirilmeye başlandı. Araçları tırdan indirerek bayiye götüren çalışanların bir anlık dalgınlığından yaralanan bir hırsız, tır üzerindeki sıfır bir otomobille kayıplara karıştı. Hırsızlığı kısa sürede fark eden çalışanlar durumu polise bildirdi. Araç içerisinde az bir yakıt olması ve içerisinde hız yapmasını önleyici bir takoz olmasını göz önüne alan ekipler çevrede aracın bulunması için arama çalışması başlattı.



OTOMOBİLİN ÇALINMA ANI KAMERADA

Öte yandan, yaşanan hırsızlık anı ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde sıfır araçların çekici tırın üzerinde durduğu görülüyor. Bu sırada çevreyi kolaçan eden zanlının tır üzerindeki bir aracın kapısını açtığı görülüyor. Otomobile binen zanlının sıfır aracı çalıştırıp tırdan indirerek bayi önünden uzaklaştığı kameralara yansıyor.

(Cenk İşver/İHA)