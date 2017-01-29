Seyir halindeki tırın önüne böyle atladı.

Seyir halindeki tırın önüne böyle atladı.

Brezilya'da araziye çektiği aracından çıkan sürücü, yol kenarında bir süre bekledikten sonra kendini seyir halinde olan tırın önüne attı. Ne olduğunu anlamayan tır şoförü, önüne atlayan adamı ezmekten kurtulamadı.

İntihar anı görüntülere de saniye saniye yansıdı.

