Tırın gizli bölmelerinden 102 kilo eroin çıktı

Kilis'te bir tırın gizli bölmelerinde yapılan aramada 102 kilo eroin maddesi ele geçirildi.
Kilis'te bir tırın gizli bölmelerinde yapılan aramada 102 kilo eroin maddesi ele geçirildi. Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbari çalışma sonucu plakası ve sürücüsü açıklanmayan bir tırı durdurdu. Tırda yapılan aramada 102 kilo eroin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. (Mehmet Ali Dağ /İHA)
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