08.02.2017 23:27 Tırın çarptığı motosiklet tutkunu öğretmen hayatını kaybetti

Balıkesir'in Edremit ilçesinde tırın çarptığı motosiklet tutkunu öğretmen hayatını kaybetti. Tır sürücüsü ise olay yerinden kaçtı. Balıkesir'in Edremit ilçesinde tırın çarptığı motosiklet tutkunu öğretmen hayatını kaybetti. Tır sürücüsü ise olay yerinden kaçtı.

Edinilen bililere göre, E-87 karayolunda Burhaniye ilçesinden Edremit ilçesi istikametine giden Burhaniye Kemer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Edib İslamoğlu (44) yönetimindeki 32 UC 068 plakalı motosiklete Bostancı köyü içinde plakası belirlenemeyen bir tır arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle düşen İslamoğlu tırın altında kalırken, motosiklet ise metrelerce sürüklendi. Öğretmen hayatını kaybederken, tır sürücüsü durmayarak olay yerinden kaçtı. Jandarma ve polis ekipleri kaçan tır sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı. Saraybosna doğumlu iki çocuk babası Edib İslamoğlu'nun vefatı eğitim camiasında ve Burhaniye ilçesinde üzüntüyle karşılandı.

(Bekir Terzioğlu - Emrah Elmas/İHA)

