Tırdan İngiliz anahtarı savruldu

ABD'nin Pittsburgh şehrinde ilginç bir kaza yaşandı.

ABD'nin Pittsburgh şehrinde ilginç bir kaza yaşandı.

Bir tırın römorkunun ön kısmına konulmuş İngiliz anahtarı, otoyolda bir anda savruldu ve arkadaki aracın camına isabet etti. Cam çatlarken, kontrolünü kaybetmeyen sürücü olası bir kazanın da önüne geçti. Yaşananlarsa anbean kameraya yansıdı.

