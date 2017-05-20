Tırda tam 107 kilo 960 gram eroin ele geçirdi

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde alınan istihbarat üzerine harekete geçen ekipler bir tırda yaptıkları aramada 107 kilo 960 gram eroin ele geçirdi.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde alınan istihbarat üzerine harekete geçen ekipler bir tırda yaptıkları aramada 107 kilo 960 gram eroin ele geçirdi.

Ağrı Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, Doğubayazıt Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince uyuşturucu madde ticaretini önlemeye yönelik yapılan çalışmalar kapsamında tır içerisine uyuşturucu madde yüklenerek Batı ülkelerine uyuşturucu madde sevk edileceği tespit edildiği bildirildi.

Yapılan operasyon neticesinde bir tır içerisinde yapılan aramada, 5 beş adet çuvalda 99 paket içerisinde 107 kilo 960 gram eroin ele geçirildiği açıklandı. Olayla ilgili İran uyruklu G.A isimli şüphelinin gözaltına alındığı ifade edildi.

(Ahmet Genç/İHA)