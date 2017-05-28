Tıra fazla yaklaştı, tekerleklerin altında kaldı

Dönüş yapan tıra fazla yaklaştı, tekerleklerin atlında kaldı.

Dönüş yapan tıra fazla yaklaştı, tekerleklerin atlında kaldı.

Çin'de kaydedilen görüntülerde bir tırın yola çıkmaya çalıştığı görülüyor. Yoluna devam etmek için tırın dönmesini bekleyen motosikletli kadınsa tıra fazla yaklaşıyor. Tırın çarptığı kadın, dengesini kaybederek düşüyor ve tekerleklerin altında kalıyor. Korkunç kaza, anbean güvenlik kamerasına yansıyor.

