Tıra çarpan otomobil parçalandı: 4 ölü

Düzce TEM otoyolunda park halindeki tıra arkadan çarparak parçalanan otomobildeki 4 kişi hayatını kaybetti.

Düzce TEM otoyolunda park halindeki tıra arkadan çarparak parçalanan otomobildeki 4 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saatlerinde Düzce TEM otoyolu Gümüşova mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametinde gitmekte olan sürücüsünün belirlenemediği 33 CVA 85 plakalı otomobil, yol kenarında park halinde olan 67 LY 898 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle yoldan çıkan otomobil yeşil alanda yaklaşık 60 metre sürüklenerek durabildi. Çarpma ve savrulmanın etkisiyle parçalanan otomobilde bulunan 3 kişi olay yerinde, 1 kişi ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay yerine gelen polis ekipleri, cumhuriyet savcısı ile birlikte kimliklerin tespiti için çalışmalarını sürdürüyor.

(Remzi Şimşek - Burak Can Tokyürek/İHA)