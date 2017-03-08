Tıra çarpan motosikletli hayatını kaybetti

Eskişehir'de duran tıra arkadan çarpan motosikletli genç hayatını kaybetti.

Eskişehir'de duran tıra arkadan çarpan motosikletli genç hayatını kaybetti.

Kaza, çevreyolunun Eskişehir Polis Evi önünden geçen kısmında yaşandı. İddiaya göre, İbrahim İlik hakimiyetindeki 15 DG 393 plakalı tır, alt geçide inerken yanından geçen otobüs ile aynaları çarpıştı. Çarpışma sonrası tır sürücüsü aynanın düşen kısmını alabilmek için sağ şeride aracını çekerek yola indi. Bu sırada aynı yönden gelen 26 B 2579 plakalı motosikletin sürücüsü duramayarak tıra arkadan çarptı. Çarpma sonrası olay yerinde hayatını kaybeden motosiklet sürücüsünün üzerinden kimlik çıkmadı. Polis ekipleri yaptıkları incelemeler sonrası hayatını kaybeden motosiklet sürücüsünün üzerinde askerlik durumunu gösteren bir belge buldu. Belgeye göre şahsın M.K. (19) olabileceği öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Öte yandan kaza nedeniyle trafik akışı bir süre tek şeritten sağlandı.

(Burak Tekin - Mehmet Sıddık Yeşilırmak / İHA)