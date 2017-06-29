Tıra çarpan kamyonet hurdaya döndü: 1 ölü, 1 yaralı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde tıra arkadan çarpan kamyonet hurdaya döndü. Kazada kamyonetin içinde bulunan 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde tıra arkadan çarpan kamyonet hurdaya döndü. Kazada kamyonetin içinde bulunan 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, D-110 Karayolu üzeri Küçükhıdır Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan Çanakkale istikametine seyreden Cengiz Soykaya yönetimindeki 17 ZA 351 plakalı kamyonet, aynı yönde seyir halinde olan Ercan Sertçe'nin kullandığı 17 HB 320 plakalı tıra arkadan çarptı.

Kazada hurda yığınına dönen kamyonette bulunan Emin Bal (37) hayatını kaybetti. Yaralanan kamyonet sürücüsü Soykaya ise olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Hüseyin Tayyar /İHA)