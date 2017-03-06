Tır yolcu minibüsüne çarptı: 1 ölü, 14 yaralı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde tır, yolcu alan minibüse arkadan çarptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 14 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde tır, yolcu alan minibüse arkadan çarptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 14 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Siverek istikametinden Diyarbakır yönüne seyreden sürücüsü öğrenilemeyen 33 BHS 44 plakalı tır, Selimpınar Mahallesi'nde yol kenarında yolcu alan 63 EH 979 plakalı minibüse arkadan çarptı. Hızını alamayan tır, üst geçide çarparak durabildi. Kazada 14 kişi yaralanırken, minibüste bulunan Zeynel Abidin Aden olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, minibüste sıkışan yaralıyı çıkarmak için yoğun çaba harcadı. Yaralılar ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılırken, hayati tehlikesi bulunanlar Şanlıurfa'daki hastanelere sevk edildi. Hayatını kaybeden Zeynel Abidin Aden'in cenazesi de Siverek Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, görgü tanıkları büyük bir gürültü duyduklarını söyledi.

Kazaya karışan minibüsün Siverek'ten aldığı yolcuları Diyarbakır'a götürdüğü öğrenildi.

(Cuma Sarı /İHA)