29.12.2016 16:37 Tır yan döndü, TEM felç oldu

İstanbul'da TEM otoyolu Hasdal Viyadüğü üzerinde kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır yan döndü. Ölen ya da yaralananın olmadığı kazada, otoyolun Edirne istikameti adeta felç oldu. İstanbul'da TEM otoyolu Hasdal Viyadüğü üzerinde kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır yan döndü. Ölen ya da yaralananın olmadığı kazada, otoyolun Edirne istikameti adeta felç oldu.

Kaza, saat 14.30 sıralarında TEM Otoyolu Hasdal Viyadüğü Edirne istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adana İskenderiye'den yola çıkan Metin Aktaş idaresindeki 34 BJ 5031 plakalı fıstık yüklü tır sürücüsü, şiddetli fırtına ve yoğun yağış sonrasında kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan tır, bariyerlere çarparak yan döndü. Kaza sonucu şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, tüm şeritlerin kapanması sonucu Edirne istikameti trafiğe kapandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, karayolları ve belediye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, tırı kurtarma çalışmalarına başladı. Kaza nedeniyle TEM otoyolu Edirne istikametinde trafik, Seyrantepe mevkiine kadar uzandı.



TRAFİK POLİSİ YAVAŞ HAREKET EDEN ARACA TEKME ATMAYA ÇALIŞTI

Trafik polisleri ise açık kalan emniyet şeridinden araçları birer birer geçirmeye çalıştı. Kurtarma çalışmaları nedeniyle zaman zaman duran trafikte, trafik polisinin yavaş ilerleyen bir araca tekme atmaya çalışması sonucu ortam kısa süreli gerildi.

Belediye ekiplerinin çalışmalarının adından tır, çekici yardımıyla yoldan çekildi. Karayolları ekipleri ise araçtan yere akan mazot için kumlama çalışması yaptı. Tırın yoldan çekilmesinin ardından trafik normale döndü.



"AĞIRLIK DORSEDE OLDUĞU İÇİN YAPIŞTAN DOLAYI ARAÇ KAYDI"

Tırın içerisinde olan Çetin Aktaş, "Yolda seyir halindeyken tırın ağırlığı dorsede olduğu için yağıştan dolayı araç kaydı, kayarken de önü bariyerlere vurdu, sonra da makasladı. Daha sonra bu şekilde kaldı. Araçta fıstık var, Adana İskenderiye'den geliyorum. Herhangi bir ölü ya da yaralı yok" dedi.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.



