Tır otomobilleri böyle biçti

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde tırın otomobilleri biçtiği kazanın MOBESE görüntüleri ortaya çıktı.
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde tırın otomobilleri biçtiği kazanın MOBESE görüntüleri ortaya çıktı. Kaza dün, D-130 Karayolu Karamürsel merkez kavşağında meydana geldi. Yalova yönüne giden Turgay Kılıçlı idaresindeki tır, sürücüsünün direksiyon başında fenalaşarak aracın kontrolünü yitirmesi neticesi karşı şeride geçerek ardı ardına otomobillere çarptı. Tır 8 otomobile çarptıktan sonra ağaçlara vurarak durabildi. Kaza anı ise MOBESE görüntülerine yansıdı. Kaza sonrası tırla birlikte 8 araç kullanılamaz hale gelirken, can kaybı yaşanmaması sevindirdi.
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