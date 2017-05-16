Tır lastiğinden 114 kilo esrar çıktı

Kapıkule Sınır Kapısı'nda bir tırın lastiklerinin içerisine preslenmiş 114 kilo esrar ele geçirildi. Olayda, tır şoförü ve bağlantısı olduğu değerlendirilen 5 kişi tutuklandı.

Kapıkule Sınır Kapısı'nda bir tırın lastiklerinin içerisine preslenmiş 114 kilo esrar ele geçirildi. Olayda, tır şoförü ve bağlantısı olduğu değerlendirilen 5 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, istihbari çalışmalar sonucunda bir tır ile uyuşturucu madde kaçakçılığı yapılacağı bilgisine ulaşan Gümrük Muhafaza Ekipleri aracı takibe aldı. Sürücülüğünü Türk uyruklu F.A.'nın yaptığı şüpheli aracın saat 21.50 sıralarında Türkiye'ye giriş yapmak üzere Kapıkule Tır Gümrük Sahasına gelmesi üzerine araç X-Ray'e sevk edildi. Taramada şüpheli yoğunluk tespit edilmesi sonucu detaylı arama yapılması için arama hangarına alınan tır, öncelikle narkotik dedektör köpeği Coko ile kontrol edildi. Uyuşturucu tacirlerinin fark edilmemesi için tırın kullanılan lastiklerinin ve stepne lastiklerinin içerisine preslediği madde, Coko'nun hassas burnu ve çabası sayesinde tespit edildi. Narkotik madde tespit cihazları ile yapılan analizde uyuşturucu maddenin esrar olduğu belirlendi. 69 adet poşet içerisine gizlenmiş halde ele geçirilen toplam 114 kilo esrarın piyasa değerinin yaklaşık 1 milyon 720 bin TL olduğu bildirildi.

Gözaltına alınan tır şoförü ve olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen 5 şüphelinin çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiği bildirildi.

(Uğur Kan Yüksek / İHA)