10.01.2017 19:28 Tır karda kayganlaşan yolda devrildi: 1 ölü

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda su kanalına devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti. Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda su kanalına devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti.



Kaza, Ergene ilçesi Çevre Yolu Marmaracık Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan Edirne istikametine giden İrfan Oruklu hakimiyetindeki 19 RB 100 plakalı tır, yoğun kar ve buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak su kanalına devrildi. Tırın camından fırlayarak dorsenin altında kalan şoför İrfan Oruklu (64) olay yerinde hayatını kaybetti. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlatırken, su kanalına düşen tır vinç yardımıyla kaldırıldı.

