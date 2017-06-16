Tır ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Adıyaman-Şanlıurfa karayolunda tır ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Adıyaman-Şanlıurfa karayolunda tır ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Adıyaman-Şanlıurfa Karayolu 15'inci kilometresinde bulunan Şanlıurfa yol kavşagın da 44 FY 022 plakalı Şerafettin Palancı yönetimindeki tır ile 02 FC 097 plakalı Zeynal Dinç yönetimindeki otomobil çarpıştı. Kazada otomobilin motor kısmı parçalandı. Kazada otomobil sürücüsü Zeynal Dinç ile otomobilde bulunan Hacı Garip Şener ve İbrahim Bodur yaralandı. Yaralılar itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden kurtarıldı. Yaralılar 112 Acil servis ekiplerince Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve özel hastaneye götürüldü. Yaralılardan Zeynal Dinç'in sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. (Ahmet Arslantaş /İHA)
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