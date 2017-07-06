Tır ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde bir otomobil, tır ile bariyerlerin arasına sıkıştı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde bir otomobil, tır ile bariyerlerin arasına sıkıştı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Sivrihisar ilçesi köprülü kavşakta meydana geldi. Mustafa K.'nın kullandığı 26 VD 153 plakalı tır ile aynı yönden ilerleyen Furkan Kaplan yönetimindeki 38 YF 102 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada tır ile bariyerler arasında kalan otomobilde bulunan sürücü Furkan Kaplan ve yanındaki yolcu Ali Çolak olay yerinde hayatlarını kaybetti. Aynı otomobilde bulunan Osman Ekici ile kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi ise ağır yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık Ekipleri tarafından Eskişehir'deki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan polis ekipleri tır sürücüsü Mustafa K.'yı gözaltına alırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

