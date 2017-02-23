Tır ile otomobil çarpıştı: 2 kişi ölü

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde tır ile otomobil çarpıştı, 2 kişi hayatını kaybetti.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde tır ile otomobil çarpıştı, 2 kişi hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, Adana Numuneevler Mahallesi D-817 karayolu otogar kavşağında Adana yönünden İskenderun istikametine gitmekte olan Adnan Hasgüven yönetimindeki 31 V 8677 plakalı tır ile Kerim Başol'un kullandığı 31 PL 151 plakalı otomobil çarpıştı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Çarpışmanın etkisiyle devrilen tır ile otomobil sürücüsü sıkıştıkları yerden itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı. Sürücülerin hayatını kaybettiği belirlendi. Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından kazaya karışan araçlar yoldan kurtarıcı yardımıyla çekildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (Necati İvgin/İHA)
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