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Tır ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
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Tır ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, tır ile otomobil çarpıştı, 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, tır ile otomobil çarpıştı, 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Osmaneli'den İznik İstikametine giden 16 ZP 670 plakalı Tevfik Bal yönetimindeki tır, karşı yönden gelen Salih Karadayı'nın kullandığı 11 SH 233 plakalı otomobille Gaziler köyü yakınlarında henüz sebebi belli olmayan bir nedenden dolayı çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü ile aynı araçta yolcu olarak bulunan Hacer E., Hüseyin E., Emine G. ve Hanife K. yaralandı. Yaralılardan Hacer E. Yalova'ya, sürücü Salih Karadayı, Emine ve Hüseyin E. Bilecik Devlet Hastanesi'ne, Hanife K. ise Osmaneli Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza yapan otomobilden ağır yaralı olan çıkartılan Hüseyin E., kaldırıldığı Bilecik Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralıların tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.
(Zeki Ceyhan/İHA)

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