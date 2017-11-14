14.11.2017 13:15 Tır ile halk otobüsü çarpıştı: 10 yaralı

Kayseri'de tır ile halk otobüsünün çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı. Kayseri'de tır ile halk otobüsünün çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı.

Kaza, Kayseri OSB 12. Cadde üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 55 K 4261 plakalı tır ile içerisinde yolcu bulunan 38 GV 425 plakalı halk otobüsü çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, Kayseri OSB itfaiye ve polis sevk edildi.

Kazada yaralanan 10 kişi, ambulanslar ile kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri de kazanın meydana geldiği caddede güvenlik önlemi aldı.

Kazada yaralanan 10 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

(Ali Göç - Turan Bulut /İHA)

