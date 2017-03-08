Tır hırsızları yakayı ele verdi

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde Azerbaycan uyruklu bir tır şoförünü pompalı tüfekle tehdit ederek ellerini koli bandı ile bağladıktan sonra tırın çekicisi, dorsesi, 800 dolar ve 400 TL parası ile cep telefonunu gasp ettikleri iddia edilen 3 kişi ile çalıntı tırı satın alan 1 kişi polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde Azerbaycan uyruklu bir tır şoförünü pompalı tüfekle tehdit ederek ellerini koli bandı ile bağladıktan sonra tırın çekicisi, dorsesi, 800 dolar ve 400 TL parası ile cep telefonunu gasp ettikleri iddia edilen 3 kişi ile çalıntı tırı satın alan 1 kişi polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

19 Şubat günü Çayırova'da meydana gelen olayda Azerbaycan uyruklu bir şahıs yanına gelen kar maskeli şahıslar tarafından pompalı tüfekle tehdit edildi. Ardından elleri koli bandı ile bağlandıktan sonra çekicisi, dorsesi, 800 dolar ve 400 TL'si ile cep telefonu gasp edilmişti. Konu ile alakalı başlatılan soruşturma kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri olaya karıştıkları tespit edilen Ş.Ç., Y.Y. ve S.D. isimli şüphelileri İstanbul Sultanbeyli'de düzenlenen operasyonla gözaltına aldı.

Şüphelilerin olayda kullandıkları araç içinde yapılan aramalarda 1 adet av tüfeği, 12 adet av tüfeği fişeği, 2 adet kar maskesi, eldiven, sahte ehliyet ve 1 adet pala diye tabir edilen özel yapım bıçak ele geçirildi. Sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne götürülen şüphelilerin 27 Ekim 2016 günü Gebze'den çalınan bir başka tırın da faili oldukları, çaldıkları tırı ise Ankara Ostim Sanayi Sitesinde yedek parça işi yapan Ü.K. isimli şahsa 45 bin TL'ye sattıkları öğrenildi.

Ü.K. isimli şahıs da sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. Şüphelilerden Ş.Ç.'nin hırsızlık, resmi belgede sahtecilik ve dolandırıcılık suçlarından toplamda 2 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi. S.D. isimli şahsın ise mala zarar verme suçundan arandığı belirtildi. Emniyette işlemleri tamamlanan 4 kişi adliyeye sevk edildi.

(Mehmet Oğuzhan Altun/İHA)