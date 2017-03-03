Tır dorsesinde 1 ton uyuşturucu ele geçirildi

Gaziantep'te narkotik köpeği Alex'in de katıldığı operasyonla bir tırın dorsesine gizlenmiş 1 ton esrar maddesi yakalandı.

Gaziantep'te narkotik köpeği Alex'in de katıldığı operasyonla bir tırın dorsesine gizlenmiş 1 ton esrar maddesi yakalandı.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan şahıslara yönelik çalışmalarda, Şanlıurfa-Gaziantep Otoyolu gişelerinde durumundan şüphelenilen Gürcistan plakalı bir tır durduruldu. Edinilen bilgiye göre, dorsede yüklü kepek çuvalları arasında yapılan inceleme sırasında narkotik köpeği Alex'in tepki vermesi üzere arama başlatıldı.

Yapılan arama sonrasında kepek çuvallarının arasına gizlenmiş 43 çuval içerisinde 85 adet şeffaf jelatine sarılı yaklaşık 1 ton uyuşturucu madde ele geçirildi. Olay sonrası tır şoförü C.Ö. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Öte yandan, operasyonda ele geçirilen esrar maddesi miktarının 2017 yılı içerisinde Türkiye genelinde yakalanan en yüksek miktardaki ikinci uyuşturucu olduğu belirtildi.

