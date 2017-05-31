Tır devrildi, sürücünün bacağı koptu

Mersin'de bariyerlere çarparak devrilen tırdan fırlayan sürücünün bacağı koptu.

Mersin'de bariyerlere çarparak devrilen tırdan fırlayan sürücünün bacağı koptu.

Edinilen bilgiye göre, Hasan A. yönetimindeki 59 KD 931 plakalı tır, Mersin'den Tarsus istikametine seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyerlere çarpıp yan yattı. Devrilen araçtan fırlayan sürücü Hasan A.'nın sol bacağı dizinin altından koptu. Kaza sonrası ağır yaralanan sürücüye ilk müdahaleyi, olay yerine gelen Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri yaptı. Bilinci açık olan sürücü, daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.

