Meksika'da aşırı süratli tır dehşet saçtı.

Meksika'da aşırı süratli tır dehşet saçtı.

Kontrolden çıkan araç, önce bariyerlere çarptı, ardından devrildi. Tırın kasası ve yükü ise bölgede çalışma yapan işçilerin üzerine sürüklendi. Feci kazada tır şoförü ve 4 işçi yaralandı.

