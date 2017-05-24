Meksika'da aşırı süratli tır dehşet saçtı. Kontrolden çıkan araç, önce bariyerlere çarptı, ardından devrildi. Tırın kasası ve yükü ise bölgede çalışma yapan işçilerin üzerine sürüklendi. Feci kazada tır şoförü ve 4 işçi yaralandı.
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