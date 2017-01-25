Tır bariyerlere çarptı, İstanbul yolu kapandı

TEM otoyolunun Bolu Dağı Tüneli İstanbul istikametinde su damacanası taşıyan tırın bariyerlere çarparak savrulması sonrasında ulaşım 30 dakika kapalı kaldı. Kaza sonrasında su damacanaları yol savruldu.

TEM otoyolunun Bolu Dağı Tüneli İstanbul istikametinde su damacanası taşıyan tırın bariyerlere çarparak savrulması sonrasında ulaşım 30 dakika kapalı kaldı. Kaza sonrasında su damacanaları yol savruldu.

Edinilen bilgiye göre, kaza saat 10:25'de meydana geldi. İstanbul istikametine giden Pevrul Atak yönetimindeki 06 DR 6134 plakalı su damacanası yüklü tır, hafif şekilde devam eden kar yağışı sonrasında direksiyon hakimiyetini kaybederek ilk önce bariyerlere çarptı ardından yol ortasına savruldu. Araçta bulunan damacanalar yola savruldu. Tır sürücüsü Pevrul Atak kazadan yara almadan kurtulurken, ulaşım 30 dakika kapalı kaldı. Yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Karayolları ve itfaiye ekipleri yolu temizlemesinin ardından trafik ulaşıma açıldı.

