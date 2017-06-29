Tır aileyi ezdi: 1 ölü, 2 yaralı

Polonya'nın Wroclaw şehrinde korkunç bir kaza yaşandı.

Polonya'nın Wroclaw şehrinde korkunç bir kaza yaşandı.

Önündeki otomobil yaya geçidinde bir anda durunca şoförünün ani bir manevrayla yol kenarına döndürdüğü tır, bir aileyi ezdi. Feci kazada baba öldü, anne ve kızsa yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, tır şoförüyse gözaltına alındı.

