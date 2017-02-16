Tipiden kapanan yolda mahsur kalan öğrenciler kurtarıldı

Ardahan'da okul dönüşünde tipi ve fırtınadan dolayı kapanan Sarıyamaş ve Yokuşdibi yolunda mahsur kalan öğrenciler, İl Özel İdare Müdürlüğü ekiplerince kurtarıldı.

Ardahan'da okul dönüşünde tipi ve fırtınadan dolayı kapanan Sarıyamaş ve Yokuşdibi yolunda mahsur kalan öğrenciler, İl Özel İdare Müdürlüğü ekiplerince kurtarıldı.

Ardahan merkeze bağlı Sarıyamaş, Yokuşdibi ve Çataldere köyü yolunda araçları kara saplanan ve tipi nedeniyle zor anlar yaşayan öğrenci servisi ve vatandaşlar, uzun uğraşlara rağmen saplandıkları yerden çıkamayınca, durumu yetkililere bildirerek yardım istedi. Olay yerine gelen Ardahan İl Özel İdaresi ekipleri kara saplanan araçları iş makinesi yardımıyla çıkararak mahsur kalan öğrenci ve vatandaşların köylerine ulaşmasını sağladı.

Yolda mahsur kalan öğrenciler fırtınadan dolayı beklediklerini söylediler. Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.



KÖY YOLUNDA MAHSUR KALDILAR

Araçları kara saplanan ve donma tehlikesi yaşayan Çataldere köylüleri ise yine İl Özel İdaresi ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı. Yolda mahsur kaldıklarını söyleyen Çataldere köyü halkından Umut Ciritçi, 'Gördüğünüz gibi Kunzut'un (Çataldere) köyünün hali bu. Az bir kar yağdı mı yolda bu şekilde mahsur kalıyoruz. Yaklaşık bir saattir burada mahsur kaldık. Özel idare ekiplerinden Allah razı olsun, yoksa donacaktık. Allah devletimize zeval vermesin" şeklinde konuştu.

(Olgun Yıldız /İHA)