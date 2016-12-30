30.12.2016 15:03 Tıp Fakültesi öğrencileri yararına kermes

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Tıp Fakültesi öğretim üyeleri tarafından düzenlenen kermesten elde edilen gelir Tıp Fakültesi Öğrencilerine burs olarak verilecek. Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Tıp Fakültesi öğretim üyeleri tarafından düzenlenen kermesten elde edilen gelir Tıp Fakültesi Öğrencilerine burs olarak verilecek.



GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür'ün katılımıyla Tıp Fakültesi Dekanlığı tarafından düzenlenen, Tıp Fakültesi Öğretim Üyeleri ve Dekanlık idari personeli ile hastane idari personelinin katkılarıyla Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi Fuaye Alanı ve GAÜN Tıp Fakültesi Dekanlığı Fuaye Alanında düzenlendi.



Giyim, aksesuar, teknolojik aksesuar, takı ve yiyecek-içecek stantlarının yer aldığı kermese katılımın oldukça fazla olduğunu belirten Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Can Demirel, "Dekanlığımız tarafından burs hesabına aktarılmak amacıyla Burs Komisyonumuzun önderliğinde bir kermes düzenlendi. Bu kermesten elde edilen gelirin tamamı burs hesabına aktarılmıştır. Kermesimizde hem akademik hem de idari personelimiz gönüllülük esasına dayanarak çalıştı" diyerek, kermese katılanlara teşekkür etti.

