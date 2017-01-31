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Tinerle sobayı yakmak isterken kendini yaktı
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Tinerle sobayı yakmak isterken kendini yaktı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde ihmal ve dikkatsizlik sonucu meydana gelen acı olayda, yakmak için sobaya döktüğü tinerin harlanması sonucunda Suriyeli genç kadın ağır yaralandı. Vücudunun tamamında 2 ve 3. derece yanık oluşan kadın, İnegöl'deki ilk müdahalenin ardından yanık ünitesine sahip İzmir'deki hastaneye sevk edildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde ihmal ve dikkatsizlik sonucu meydana gelen acı olayda, yakmak için sobaya döktüğü tinerin harlanması sonucunda Suriyeli genç kadın ağır yaralandı. Vücudunun tamamında 2 ve 3. derece yanık oluşan kadın, İnegöl'deki ilk müdahalenin ardından yanık ünitesine sahip İzmir'deki hastaneye sevk edildi.
Edinilen bilgilere göre, Hamidiye Mahallesi Kavak Sokak'ta ikamet eden Suriye uyruklu 31 yaşındaki Vefa Neccar, sobayı yakabilmek için tiner kullanmak istedi. Sobanın içine dökerken üzerine de tiner dökülen genç kadın, sobayı tutuşturmak için çakmağı çaktığı anda soba harladı. Üzerine dökülen tinerin alev alması sonucunda Suriyeli kadın alevler içinde kaldı. Alev alan kadını gören aile bireyleri ellerine geçirdikleri bez parçaları ile kadının üzerindeki ateşi söndürdüler.
Vücudunun tamamında yanıklar oluşan kadın, haber verilmesi üzerine gelen 112 Acil Servis ambulansında görevli sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Acil serviste yapılan tetkikler sonucunda vücudunun tamamında 2 ve 3. derece yanıklar oluşan kadın, sterilize edilip sarıldı.

İZMİR'E SEVK EDİLDİ
Hayati tehlikesi bulunan kadının yanık ünitesine sahip bir hastaneye sevki için telefon trafiği yaşandı. Kocaeli Sağlık Bilimleri Üniversitesi Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul, Ankara, İzmir ve Eskişehir'deki hastaneler ile temasa geçildi ancak yer bulunamadı. Yaklaşık üç saat süren arama sonucunda İzmir'de yer bulundu. Ağır yaralı kadın, 112 Acil Servis Ambulansı ile İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Ünitesine sevk edilerek, tedavi altına alındı.
Talihsiz kadının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
(Salih Bakıcı/İHA)


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