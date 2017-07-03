Timsaha tasma takıp denizde gezdirdi

Rusya'da geçtiğimiz günlerde timsahına tasma takıp denizde yüzdüren şahıs bugün tutuklandı.

Rusya'da geçtiğimiz günlerde timsahına tasma takıp denizde yüzdüren şahıs bugün tutuklandı.

Geçtiğimiz cuma günü Rusya'da bir kişinin timsaha tasma takarak denizde yüzdürmesine ilişkin görüntüler sosyal medya üzerinden yayınlanmıştı. Tehlike saçan adam tutuklandı. Olayın Anapa plajlarından meydana geldiği ifade edilirken, denizde yüzen insanların rahat tepkileri dikkat çekti. Bazı vatandaşların ise timsahı okşamaya çalıştığı görülüyor.

Krasnodar Bölge Savcısı Medya İlişkileri Yardımcısı Anton Lopatin, "hayvanlara zulüm" ve "güvenlik ihlali" gerekçesiyle incelemenin başlatıldığını söyledi. Lopatin, timsah sahibinin hayvanı 2012 yılında satın aldığını ifade ederek, timsahın dairesinde akvaryumda yaşadığını sözlerine ekledi.

Timsahın daha sonra Anapa'daki "Madagaskar" adlı hayvanat bahçesinde koruma altına alındığı belirtildi.

