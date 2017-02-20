Timsah salonda kondisyon çalıştı

Bursaspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını salonda sürdürdü.

Bursaspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını salonda sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak olan yeşil-beyazlılar, bu maçın hazırlıklarına bugün sabah saatlerinde yapılan antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Mutlu Topçu nezaretinde kondisyon salonunda yapılan antrenman 1 saat sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, kondisyon aletleriyle yapılan çalışma ile devam etti.

Bursaspor, akşam saatlerinde yapacağı ikinci antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.

(Mesut Alan / İHA)