Timsah salonda kondisyon çalıştı

Bursaspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını salonda sürdürdü.
Bursaspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını salonda sürdürdü. Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak olan yeşil-beyazlılar, bu maçın hazırlıklarına bugün sabah saatlerinde yapılan antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Mutlu Topçu nezaretinde kondisyon salonunda yapılan antrenman 1 saat sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, kondisyon aletleriyle yapılan çalışma ile devam etti. Bursaspor, akşam saatlerinde yapacağı ikinci antrenmanla çalışmalarını sürdürecek. (Mesut Alan / İHA)
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