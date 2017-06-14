Timsah 'çilek transfer' yapacak

Bursaspor Başkanı Ali Ay, transfer için iyi bir bütçe ayırdıklarını belirterek, 'Bir tane çilek santrfor düşünüyorum. Orta sahaya da iyi bir 6 numara, o da çilek olabilir. Bu sene paraya kıyacağız' dedi.

Bursaspor Başkanı Ali Ay, transfer için iyi bir bütçe ayırdıklarını belirterek, "Bir tane çilek santrfor düşünüyorum. Orta sahaya da iyi bir 6 numara, o da çilek olabilir. Bu sene paraya kıyacağız" dedi.

Süper Lig'de yeni sezon öncesi takımın başına Fransız çalıştırıcı Paul Le Guen'i getirmek isteyen ve bu doğrultuda görüşmelerini sürdüren yeşil-beyazlı ekip, kadrosunu da kaliteli isimlerle güçlendirmeyi hedefliyor. Çin ekibi Shangai SIPG takımından kiralık olarak Al-Ahli Dubai Club'a giden golcü oyuncu Asamoah Gyan ile bir dönem Barcelona forması da giyen Rubin Kazan'ın Kamerunlu forveti Alex Song'u kadrosuna katmak için girişimlerini sürdüren yeşil-beyazlı idareciler, iki transferi de önümüzdeki haftaya kadar bitirmek istiyor.



"BU SENE PARAYA KIYACAĞIZ"

Transfere ilişkin açıklamalarda bulunan Bursaspor Başkanı Ali Ay, "Harun ve Aziz hariç geri dörtlü olduğu gibi değişiyor. Çalışmalar yapıldı, fiyatlar görüşüldü. Yeni hocamızla görüşeceğiz. Geri dörtlü çok önemli. Ne çektiysek oradan çektik. 2 kanat mutlaka alınacak. Bir tane çilek santrfor düşünüyorum. Orta sahaya da iyi bir 6 numara, o da çilek olabilir. Bu sene paraya kıyacağız. Bu projeler gerçekleştikten sonra Bursaspor'un sırtı yere gelmez. Belediye başkanı ile ilgili konuşuluyor. Ben göreve gelmeden kendisini 1 veya 2 kez gördüm. Başkanımız iyi bir Bursasporlu. Çok üzdük onu, yaklaşık son 5-6 maça gelmedi. Bu projeler onun ve valimiz sayesinde olacak. Sizden ricam Belediye Başkanımız hakkında fazla konuşulmasın" dedi.

(Mesut Alan/ İHA)