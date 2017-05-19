Times Meydanı'nda yaşanan saldırının görüntüleri ortaya çıktı

Times Meydanı'nda dün gece gerçekleşen olayda 1 kişi ölmüş, 23 kişi yaralanmıştı. Uyuşturucu maddelerin etkisi altında bulunduğu belirtilen saldırgan, polisin kendisini öldürmesini istemiş.

"BENİ ÖLDÜRMELİYDİNİZ!"

New York'taki dehşet saldırıyı Hispanik kökenli 26 yaşındaki Rojas'ın olayı uyuşturucu madde etkisi altında gerçekleştirdiği ortaya çıktı. Rojas'ın yakalandıktan hemen sonra polislere 'insanları öldürmek için intihar saldırısı' düzenlediğini söylediği aktarıldı. Rojas'ın saldırıdan hemen sonra olay yerinden büyük bir panik halinde kaçmaya çalışırken çekilen görüntüleri ortaya çıktı. Söz konusu görüntülerde Rojas'ın elleri açık bir şekilde, sağa sola kaçmaya çalıştığı görülüyor. Rojas, kısa süre sonra polis tarafından yaka paça yakalanarak yere yatırılıyor. Polis kaynakları, Rojas'ın yakalandıktan sonra 'Ben insanları öldürmek istedim, siz de beni öldürmeliydiniz' şeklinde bağırdığını aktardı.

Olayda, Michagan eyaletinde New York'a tatil için gelen 18 yaşındaki Alyssa Elsman hayatını kaybetti. Rojas'ın bir hafta önce bir adamın boğazına bıçak dayayarak 'kendini güvende hissediyor musun?' şeklinde konuştuğu ve gözaltına alındığı belirtildi. CNN International'a konuşan bir kaynağa göre ise saldırgan gözaltındayken bu olayı gerçekleştirmesinin 'Tanrı'nın isteği' olduğunu söyledi.

New York Polis Teşkilatından (NPYD) yapılan açıklamaya göre, Richard Jojas adlı 26 yaşındaki sürücüye "ikinci derece cinayet, 20 kere cinayete teşebbüs ve 5 kere ağırlaştırılmış araçla adam öldürme suçlaması yöneltildi. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, kazanın ardından gözaltına alınan Rojas'ın alkol ve uyuşturucu testlerinden geçirildiği, alkollü olmadığı ancak kan örneklerinde uyuşturucu madde izlerine rastlandığı belirtildi. Polis, Rojas'ın K2 ismi verilen bir uyuşturucu maddenin etkisinde olduğunu ifade etti.