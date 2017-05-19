Time'dan çok tartışılacak kapak!

ABD medyası, göreve geldiği günden bu yana Trump hakkında Rusya iddialarının peşini bırakmıyor. Öyle ki Trump'ın atadığı Adalet Bakanı Flynn bu uğurda istifa etmek zorunda kalmıştı.

Geçtiğimiz günlerde ise Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile görüşen Trump'ıni Beyaz Saray'da, DEAŞ ile ilgili önemli bilgileri aktardığı iddiası tartışmaları daha da alevlendirmişti. Konuyla ilgili olarak Putin bile açıklama yapmak zorunda kalmış, olayı yalanlamıştı.

ABD medyası, Trump'ı kimi zaman üstü kapalı kimi zaman da açık bir şekilde 'Rus ajanı' olmakla suçluyor.

"KREMLİN BEYAZ SARAY'I ELE GEÇİRİYOR MESAJI"

Son olarak dünyaca ünlü Time dergisi, 29 Mayıs'ta çıkacak sayısının kapağında, ‘Kremlin Beyaz Saray'ı ele geçiriyor' mesajını vermek isteyerek, Moskova'daki Aziz Vasil Katedrali'ne dönüşen Beyaz Saray'ın resmini yerleştirdi.

CNN: BEYAZ SARAY RUS MİNARELER TARAFINDAN ELE GEÇİRİLİDİ

Time'ın kapağını yorumlayan Amerikan televizyon kanalı CNN, Aziz Vasil Katedrali'nin kubbeleri için ‘minareler' dedi. CNN'nin internet sitesindeki haber, ‘Time'in yeni kapağında Beyaz Saray Rus minareler tarafından ele geçirildi' başlığıyla verildi.

Time dergisinin önümüzdeki ay çıkacak olan kapağı: