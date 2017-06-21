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Tillerson: 'Katar'a sunulmak üzere talep listesi hazırlandı'
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Tillerson: 'Katar'a sunulmak üzere talep listesi hazırlandı'

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Bahreyn tarafından koordine edilen bir talep listesinin, Katar'a sunulacağını bildirdi.

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Bahreyn tarafından koordine edilen bir talep listesinin, Katar'a sunulacağını bildirdi.
ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Bahreyn tarafından koordine edilen bir talep listesinin, Katar'a sunulacağını bildirdi.
Bakan Tillerson basın toplantısında Katar krizine ilişkin, "Körfez ülkeleri arasında devam eden anlaşmazlık bağlamında Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Bahreyn tarafından koordine edilen bir talep listesinin hazırlandığını anlıyoruz. Umuyoruz ki bu liste mantıklı ve üzerinde harekete geçmeye müsaittir ve kısa zaman içinde Katar'a sunulur. Kuveyt'in ara buluculuk çabalarını da destekliyor ve bu konunun çözüme kavuşturulmasını bekliyoruz" açıklamasını yaptı.
Suudi Arabistan ve dahilindeki 6 ülke, 5 Haziran'da teröre destek verdiği gerekçesiyle Katar'la diplomatik ilişkilerini kesmişti.

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