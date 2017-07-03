Tilbe Şenyürek Fenerbahçe'de

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, BOTAŞ Spor Kulübünden Milli Basketbolcu Tilbe Şenyürek'i renklerine bağladı.
Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, BOTAŞ Spor Kulübünden Milli Basketbolcu Tilbe Şenyürek'i renklerine bağladı. Yeni sezon hazırlıkları kapsamında çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, anlaşma sağlanan Tilbe Şenyürek ile kadrosunu güçlendirdi. 1 metre 88 cm boyundaki Pivot, yeni sezondan itibaren sarı-lacivertli formayı giyecek.
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