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Tıklanma rekorları kıran 'Başkanlık' şarkısı
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Tıklanma rekorları kıran 'Başkanlık' şarkısı

Tasavvuf müziği sanatçısı Muharrem Aygün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için 'Seni Başkan Yapacağız' isimli bir eser kalame aldı. İnternette binlerce kişi tarafından paylaşılan ezgi, tıklanma rekorları kırdı.

Tasavvuf müziği sanatçısı Muharrem Aygün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için 'Seni Başkan Yapacağız' isimli bir eser kalame aldı. İnternette binlerce kişi tarafından paylaşılan ezgi, tıklanma rekorları kırdı.
İzmir'de yaşayan tasavvuf müziği sanatçısı Muharrem Aygün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a başkanlık yarışı için ezgi yazdı. Eşinin gördüğü bir rüyadan çok etkilenerek, eline bir kalem bir kağıt alan Aygün, önce kalbindeki duyguları sözlere döktü. Ardından yazdığı sözleri besteleyerek stüdyoya giren sanatçı, eseri seslendirdi. Aranjesi Hakan İzmir'e, müzik yönetmenliği Miraç Yılmaz'a ait olan ezgi, sosyal ağlarda da paylaşım rekorları kırmaya başladı.

EŞİNİN GÖRDÜĞÜ RÜYADAN SONRA ŞARKIYI YAZDI
Binlerce kez tıklanan şarkının çıkış hikayesini anlatan Sanatçı Muharrem Aygün, "Eşimin gördüğü bir rüyayla bu parçayı yapmaya karar verdim. Rüyasında Cumhurbaşkanımızı bir evde kendi babası olarak görüyor .Eşim, 'Babacığım sen niye buradasın, sen cumhurbaşkanısın' diyor. Sayın Cumhurbaşkanımız da 'Çok yoruldum artık' diyor. Böyle olunca gündemimizde de şu an referandum, yeni Anayasa var. Kalbimizden geçen de büyük Türkiye için güzel şeylerin olması. Bende böyle bir parça yazmayı düşündüm. Dilimizde, kalbimizde olanı kağıda döktük. Bunu da okumaya çalıştık" dedi.

TEHDİTLER ALMAYA BAŞLADI
Eseri bir hafta önce sosyal paylaşım sitesi youtube yüklediklerini ve beklemedikleri bir şekilde tıklanma aldıklarını belirten Aygün, olumlu beğenilerin yanı sıra tepkiler de aldıklarını ifade etti. Birçok kişiden eleştiri mesajları almasının yanı sıra tehditler de aldığını aktaran Muharrem Aygün, şunları söyledi:
"Bu parçayı kaldırmazsam, eşimin çalıştığı kurumdan ayrılacağına kadar söylüyorlar, gece belirli telefonlar geliyor. Örneğin bir tane özel numara aradı ve kendisi hakkında da zaten savcılığa şikayette bulunduk. Dedi ki, 'Eşin çalıştığı kamu kurumda eskisi gibi çalışamayacak. Bu şarkıyı kaldırın, bunu kaldırmak zorundasınız' dedi ve kapattı."

"MİTİNGLERDE ŞARKIMIN ÇALINMASINI ÇOK İSTERİM"
Gelen tehditlerin kendisini yıldıramayacağını belirten Aygün, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ayrı bir gönül muhabbeti duyuyorum. Zindanlardan çıktı, 'muhtar bile olamayacak' denilen bir şahsa bir bakıyorsunuz başbakan, cumhurbaşkanı. Zindanlardan çıktı, hapishanede kaldı, sonra milleti toplaması, Türkiye'nin istikrar yakalaması. Türkiye dediğiniz zaman Recep Tayyip Erdoğan deniliyor. İşte tüm bu duygularla bu parçayı yaptım" diye konuştu. Hayalinin yaptığı şarkının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın referandum ve başkanlık yarışında çalması olduğunu belirten Muharrem Aygün, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Normalde ben tasavvuf müziği sanatçısıyım ve tasavvuf müziği icra ediyorum. Alllah'ı, Resulü, ashabı kiramı anlatan ilahiler okuyoruz. Bu şarkıyı ise gittiğimiz her mekanda okuyamayacağız. Tamamen siyasi ve bir dava adamını anlatan bir parça olduğu için okuyamayabilir. İsteriz ki her yerde okuyalım. Ben isterim mitinglerde benim parça çalsın, herkes hep bir ağızdan dönmeyeceğiz bu yoldan desin. 'Seni başkan yapacağız' Recep Tayyip Erdoğan' desin. Çok isterim."

İŞTE O SÖZLER
İşte 'Seni Başkan Yapacağız'ın sözleri:
"Zindanlardan milyonarla lider olan yiğit adam
Hak aşkıyla iman ile kefen giyip yola çıkan
Dört düvelin Allah için titreterek korku salan
Milletin kabul olan duası sen Erdoğan
Seni başkan yapacağız Recep Tayyip Erdoğan
Ümmet senin hep yanında, sen vazgeçme hiç davandan
Korkmuyoruz ne tüfekten ne de tanktan
Bütün dünya hep bir olsa dönmeyeceğiz bu yoldan
Ülke ülke bucak bucak mazlumlara kucak açan
Tüm inanmış gönüllere barış olup umut saçan
Ülkesine ışık olan her zillete hep dik duran
Ebu Leheb ordusuna demir gibi yumruk vuran
Selalarla darbeleri yıkan asil komutan
Bir sözü ile milletini meydanlara dolduran
Vatan için hep bir olup zalimleri durduran
Son sözümüz sende olsun, bütün dünya bunu duysun"


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