TİKA'dan Polonya Müslümanları için projeler

Türk İşbirliği Koordinasyon Ajansı (TİKA), Polonya'da yaşayan Müslümanlar için 2013 yılından bu yana proje üretiyor.

Türk İşbirliği Koordinasyon Ajansı (TİKA), Polonya'da yaşayan Müslümanlar için 2013 yılından bu yana proje üretiyor.

Türkiye, TİKA öncülüğünde Polonya'da bulunan yaklaşık 40 bin Müslüman nüfusu için 2013 yılından bu yana proje üretiyor. Polonya İslam Birliği Müftüsü Tomasz Miskiewicz, din açısından bütün ihtiyaçları karşılamak için Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kurumları ile irtibatta olduklarını, terörist grupların bu işin dışında olması için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

Avrupa'nın diğer ülkelerinde olduğu gibi Polonya'da da son zamanlarda yabancı karşıtlığı olduğunun altını çizen Müftü Tomasz Miskiewicz, Müslümanlara karşı bir tepki olmadığını, bazı kesimlerin tepkilerinin mültecilere yönelik olduğunu söyledi.



"TERÖRİST ÖRGÜTLERİN BU İŞİN DIŞINDA KALMASI İÇİN ELİMİZDEN GELEN ÇABAYI ORTAYA KOYUYORUZ"

Polonya'daki müftülüğün hiçbir şekilde FETÖ ile işbirliği olmadığının altını çizen Müftü Tomasz Miskiewicz, "Bizim bütün işbirliğimiz Türkiye Cumhuriyeti Varşova Büyükelçiliği ve Türkiye'nin kurumları ile oldu. Din açısından bütün ihtiyaçları karşılamak için Diyanet ile bağlantıya geçiyoruz. İslam'ın kültürel ve orijinal olması için elimizden geleni yapıyoruz ve diğer yasal olmayan bütün terörist örgütlerin bu işin dışında kalması için elimizden gelen çabayı ortaya koyuyoruz. Bundan dolayı başta TİKA olmak üzere Diyanet ve Türkiye Cumhuriyetinin diğer kurumları ile birlikte bu yolda daha da ilerlemek için birlikte çalışmayı umut ediyoruz" dedi.



"YILLIK ORTALAMA 140 ÜLKEDE 2 BİNE YAKIN PROJE GERÇEKLEŞTİRİYORUZ"

Polonya'nın Suchowola kentinde açılan TİKA tarafından yapılan Tatar İslam Kültür Merkezinde incelemelerde bulunan TİKA Başkan Yardımcısı Birol Çetin, Polonya'da 35-40 bin civarında Müslüman olduğunu belirterek, "Polonya ile ilişkilerimiz iktisadi ve diplomatik olarak çok iyi. Biz de devletimizin imkanları çerçevesinde burada bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bu projeler Polonya İslam Birliğinin kapasitesini artırmaya yönelik" diye konuştu.

TİKA olarak zorla proje yapmadıklarını, daha çok taleplerle yola çıktıklarını belirten Birol Çetin, "Bizim TİKA olarak şöyle bir felsefemiz var, dünya bugün her şeyi silahla, şiddetle çözmeye çalışıyor ve ciddi bir kavga var. Biz tam tersine vermenin daha erdemli olduğunu, bu döngüden insanların paylaşarak kurtulacağını iddia ediyoruz. İkinci Dünya Savaşı'nın en şiddetli geçtiği yerler buralar. 78 milyon insanın öldüğü kayıtlarda. Herkesin birbirinin elindekine göz dikmişti. Bugün de değişen bir şey yok. Biz Türkiye olarak geçen sene 6,5 milyar dolarlık insani yardım da dahil olmak üzere harcama yaptık. Bu yaptığımız işler bu felsefemizin dışa vurmasıdır. Somali'de bunu yaptık, önce biz başladık sonra diğer ülkeler peşimizden geldi. Neticede bir karşılık beklemiyoruz. Yıllık ortalama 140 ülkede 2 bine yakın proje gerçekleştiriyoruz. Bu sene bu artabilir, yeni açtığımız ofislerimiz var, proje sayılarımız artıyor. Cumhurbaşkanımızın talimatları da bu yönde, nerede bir mazlum varsa orada olmak durumundayız" şeklinde konuştu.

(Derya Yetim / İHA)