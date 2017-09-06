06.09.2017 22:22 TİKA'dan Myanmar'a yardım eli

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın girişimleri sonucu Myanmar'a gerçekleştirilen yardımların ilk bölümü yerine ulaştı. Yardımlar Rakhayn Eyaleti Hükümet Konağında yapılan törenle teslim edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın girişimleri sonucu Myanmar'a gerçekleştirilen yardımların ilk bölümü yerine ulaştı. Yardımlar Rakhayn Eyaleti Hükümet Konağında yapılan törenle teslim edildi.

Pirinç, kurutulmuş balık ve giysi paketleri Myanmar Birliği Hükümeti Sosyal Hizmetler Bakanlığı Genel Müdürüne teslim edilirken törende TİKA Myanmar Yangon Ofisi yetkilileri hazır bulundu. Myanmar yetkilileri törende TİKA mensuplarına teşekkürlerini iletti. Bu gece helikopterlere yükleme yapılarak yardım noktalarına taşıma işlemi gerçekleştirilecek. Yarın mazlum ve mağdur ihtiyaç sahiplerine dağıtım gerçekleştirilecek. Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, "Gidecek yardımlar ilk durağa ulaştı. Bundan sonra askeri helikopterle havadan ulaştırılacak" dedi.

TİKA Arakan'a yapılan insani yardımlarla birlikte 2012 yılından günümüze kadar Myanmar'da Budist, Hindu, Müslüman gibi dini ve etnik grup ayrımı yapılmaksızın eğitim, sağlık, meslek edindirme, su-sanitasyon, acil ve insani yardımlar gibi alanlarda toplam 52 proje gerçekleştirdi. Geçtiğimiz Ramazan ayında da, Arakan bölgesine yardım götürme izni verilen tek uluslararası kuruluş TİKA olmuştu. Söz konusu dönemde Rakhine Eyaleti'nde 15 bin aileye gıda yardımı yapılmıştı.

(Caner Ünver/İHA)

